Путин призвал МВД активнее работать в Интернете, чтобы не допустить вовлечения подростков в преступные сети
Президент Владимир Путин участвовал в коллегии МВД России 26 февраля. Он похвалил правоохранителей за высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений и призвал держать планку в 2020 году.
- Отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых другие,- приводит его слова ТАСС.
Но отметил также и негативные тенденции - президент потребовал жестко реагировать на служебные подлоги. Такие случаи он назвал произволом и попросил руководство МВД избавляться от таких сотрудников.
На 2020 год президент поставил задачу перед МВД повысить уровень раскрываемости преступлений, в том числе и тех, что относятся к Интернет пространству. Подростки попадают в преступные сообщества посредством соцсетей, школьников довольно легко убедить в правильности экстремистских убеждений. Так, например, 26 февраля, в Саратове задержали двух подростков, которые планировали массовое убийство - они состояли в сообществах, посвященных убийствам и самоубийствам. Задержанные из мести планировали расправиться с детьми и учителями.
- Нужно активнее работать в интернет-пространстве, не допустить вовлечения несовершеннолетних в преступность через сеть,- сказал Владимир Путин.
Путин призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU