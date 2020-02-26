2020-02-26T14:20:46+03:00
Общество

Путин призвал МВД активнее работать в Интернете, чтобы не допустить вовлечения подростков в преступные сети

На коллегии МВД президент отметил высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Перзидент отметил высокую раскрываемость по резонансным деламПерзидент отметил высокую раскрываемость по резонансным деламФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин участвовал в коллегии МВД России 26 февраля. Он похвалил правоохранителей за высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений и призвал держать планку в 2020 году.

- Отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых другие,- приводит его слова ТАСС.

Но отметил также и негативные тенденции - президент потребовал жестко реагировать на служебные подлоги. Такие случаи он назвал произволом и попросил руководство МВД избавляться от таких сотрудников.

На 2020 год президент поставил задачу перед МВД повысить уровень раскрываемости преступлений, в том числе и тех, что относятся к Интернет пространству. Подростки попадают в преступные сообщества посредством соцсетей, школьников довольно легко убедить в правильности экстремистских убеждений. Так, например, 26 февраля, в Саратове задержали двух подростков, которые планировали массовое убийство - они состояли в сообществах, посвященных убийствам и самоубийствам. Задержанные из мести планировали расправиться с детьми и учителями.

- Нужно активнее работать в интернет-пространстве, не допустить вовлечения несовершеннолетних в преступность через сеть,- сказал Владимир Путин.

Путин призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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