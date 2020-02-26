За деньги - можно: В Германии отменили запрет на коммерческую эвтаназию
В Германии официально разрешили коммерческую эвтаназию. Добровольной уйти из жизни смогут тяжелобольные пациенты, которые заключат соответствующий договор на услуги с медицинской организацией.
Почти пять лет эвтаназия в Германии была под запретом - соответствующую поправку в закон приняли в ноябре 2015 года депутаты Бундестага. Главным образом в законопроекте шла речь о так называемых общественных союзах, члены которого по заявлению могли добровольно уйти из жизни в клинике - депутаты назвали это серой схемой, большинство парламентариев проголосовали за запрет коммерческой эвтаназии.
Недовольны оказались медики. Они, а также сообщества смертельно больных людей стали обращаться с исками в суд с требованием отменить этот пункт закона, поскольку право на смерть - личное право человека.
Как сообщили на телеканале N-TV, Федеральный конституционный суд Германии отменил запрет, который по версии высшей инстанции "противоречит Конституции страны".
В России эвтаназия запрещена законом. В 2019 году весь мир говорил о шокирующем случае эватаназии подростка, якобы девушка не была смертельно больна - у нее подтвердили только депрессию. После скандала родители Нои Потховен сообщили, что их дочь умерла дома, а не в клинике. Ей действительно оказывали услуги сотрудники хосписа, но уход из жизни не был связан с медикаментами.
ИСТОЧНИК KP.RU