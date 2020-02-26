2020-02-26T14:32:32+03:00
Спорт

Коронавирус не угрожает проведению в Канаде ЧМ по фигурному катанию

Мировое первенство состоится в марте
Юлия Кекова
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Мировое первенство пройдет с 16 по 22 мартаМировое первенство пройдет с 16 по 22 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что в настоящее время проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде из-за коронавируса нового типа.

Спортивные состязания пройдут в самый крупном городе в провинции Квебек и втором по величине городе в Канаде - Монреале. Мировое первенство пройдет с 16 по 22 марта, сообщил он ТАСС.

Напомним, что вспышка заболевания новым коронавирусом произошла в Китае, в многомиллионном городе Ухань. Власти государства сообщили о случившемся во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), однако избежать массового заражения людей не удалось. Сейчас вирус "гуляет" не только среди жителей Поднебесной, но и других странах. Так, в Италии цены на медицинские маски взлетели - их цена увеличилась на 1700%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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