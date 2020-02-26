В посольстве Израиля назвали мерзкими танцы в костюмах нацистов и евреев на карнавале в Испании

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:43:44+03:00

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Испанцы ступили на скользкую карнавальную дорожку - их выступление на шествии в городе Кампо-де-Криптана осудили в посольстве Израиля. И, судя по ролику с выступлением, попавшим в Сеть, удивлены представление были и зрители. Танцоры, видимо, хотели, как лучше - поднять важную тему и в творческой форме напомнить современникам о жертвах Холокоста.

Но промахнулись с костюмами, подачей и музыкой. Было несколько групп танцовщиков - первые шли в костюме нацистов, они бодро станцевали под ремикс песни Рианны. За ними следом шла группа, символизирующая жертв Холокоста. Девушки в откровенных нарядах, с "кровью" на груди размахивали флагами, а за ними на мотоцикле ехал "фашист" с фигурой в виде земного шара в люльке.

- Мы осуждаем мерзкое и отвратительное представление, банализирующее Холокост на карнавале Кампо де Криптана, где высмеяли шесть миллионов евреев, убитых нацистами. Европейские страны должны активно бороться с антисемитизмом,- сказано в твиттер сообщении посольства Израиля в Испании.

На карнавале в Испании станцевали "нацисты" и "евреи" .Im genes del desfile regional de Carnaval de Campo de Criptana, en Ciudad Real. La comparsa de carnaval de este a o de la Asociaci n Cultural Chaparral, de Las Mesas (Provincia de Cuenca) ha tenido como tem tica el Holocausto, por lo que sus miembros se han vestido con disfraces que hacen referencia a soldados nazis, y tambi n a prisioneros de campos de exterminio. Visto en: https://www.youtube.com/europapress

Сайт kp.ru писал о польских школьниках, которые подготовили постановку о фашистах. Подростки тоже захотели добавить своему номеру динамики, в итоге исполнили танец про то, как евреев травили газом. В музее Освенцима раскритиковали постановку.

ИСТОЧНИК KP.RU