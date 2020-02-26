Ученые назвали продукт, повышающий риск рака груди

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:59:43+03:00

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Ученые из Университета здоровья Лома Линда (США) заявили, что употребление молока и молочных продуктов в больших количествах увеличивает шансы на возникновение рака груди.

К болезни может привести всего 1/3 стакана натурального молока в день. Это повышает риск на 30 процентов. Одна чашка повышает его до 50%, а два-три стакана на 70-80 процентов.

Данную теорию проверяли восемь лет, в исследовании приняли участие 53 тысячи женщин, которые никогда не сталкивались с заболеванием. На протяжении всего времени они заполняли тесты, где указывали свой режим питания, и проходили проверку на онкозаболевания.

К концу исследования рак молочной железы был обнаружен в 1057 случаях. Почти во всех этих случаях в рационе присутствовало натуральное молоко, а вот те, кто пил соевое или альтернативное с болезнью не столкнулся.

Еще один вывод, который сделали исследователи – рак молочной железы молодеет. С этим наблюдением не согласился заведующий хирургическим отделением РНИМУ им. Н. И. Пирогова хирург-онколог Константин Титов.

- Про молодеет – это миф. Данное заболевание чаще всего диагностируется у женщин 50-55 лет. В тех случаях, если раньше, то это наследственность или частные случаи. Сейчас современная диагностика нацелена на женщин после 50 лет, - заявил врач «Ридусу».

ИСТОЧНИК KP.RU