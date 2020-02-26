У офиса президента Зеленского участник акции протеста поджег на себе одежду
У офиса президента Украины Владимира Зеленского мужчина устроил акт самосожжения. Он пришел на акцию против медицинской реформы, хотя врачом не является и вообще собирался обратить внимание главы государства совсем на другой вопрос. Как сообщает телеканал 112 Украина, у мужчина проблемы с землей в Сумской области - никак не может распаевать участок, а власть не реагирует. Вот он и решил действовать радикально..
Как только на нем загорелась одежда, другие участники митинга, среди них, естественно, были врачи, пламя потушили, оказали первую помощь и вызвали "скорую". Но пострадавший не торопился покидать площадку перед зданием офиса президента. Он пообщался с журналистами. Его состояние должны оценить врачи.
Митинг продолжился - врачи требуют достойную оплату труда, а также прекратить массовые сокращения персонала больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU