2020-02-26T15:11:36+03:00
В мире

У офиса президента Зеленского участник акции протеста поджег на себе одежду

Так мужчина хотел обратить внимание главы государства на свою проблему
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пострадавшего потушили другие участники митингаПострадавшего потушили другие участники митингаФото: Кадр видео
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У офиса президента Украины Владимира Зеленского мужчина устроил акт самосожжения. Он пришел на акцию против медицинской реформы, хотя врачом не является и вообще собирался обратить внимание главы государства совсем на другой вопрос. Как сообщает телеканал 112 Украина, у мужчина проблемы с землей в Сумской области - никак не может распаевать участок, а власть не реагирует. Вот он и решил действовать радикально..

Как только на нем загорелась одежда, другие участники митинга, среди них, естественно, были врачи, пламя потушили, оказали первую помощь и вызвали "скорую". Но пострадавший не торопился покидать площадку перед зданием офиса президента. Он пообщался с журналистами. Его состояние должны оценить врачи.

Митинг продолжился - врачи требуют достойную оплату труда, а также прекратить массовые сокращения персонала больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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