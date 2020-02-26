2020-02-26T15:35:18+03:00
Политика

В России задержаны 47 тысяч человек, скрывшихся от уголовного преследования в 2019 году

В их поиске активное участие принял Интерпол
Ася КУЗНЕЦОВА
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МВД в течение 2019 года задержали 47 тысяч тех, кто скрылся от суда и следствияМВД в течение 2019 года задержали 47 тысяч тех, кто скрылся от суда и следствияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в России в течение 2019 года задержали 47 тысяч тех, кто скрылся от суда и следствия.

- В прошлом году задержано 47 тысяч обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от суда и следствия, - заявил Колокольцев на расширенной коллегии Министерства внутренних дел.

Он также рассказал, что активное участие в задержании фигурантов уголовных дел принимал Интерпол.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании Федеральной службой безопасности школьников из Саратова, готовивших нападение на сверстников и учителей. В заброшенном бомбоубежище подростки устроили "штаб" по подготовке теракта - они хотели с помощью обреза ружья и взрывчатой смеси устроить массовое убийство. На вопрос, сколько человек планировали убить, подростки отвечали: "Мне все равно, рассчитывал человек на 40".

ИСТОЧНИК KP.RU

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