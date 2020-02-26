2020-02-26T16:14:29+03:00
Общество

Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей

В ведомстве заявили, что для минимизации конфликтов в учебных заведениях необходим комплексный подход
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителейМинпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Министерство просвещения не поддержало идею общероссийского профсоюза образования о введении штрафов за оскорбления и побои преподавателей. В ведомстве заявили, что штрафные санкции не помогут создать комфортную психологическую среду в школах.

«Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями», - приводит Интерфакс заявление министерства.

В Минпросвещения считают, что для минимизации конфликтов в учебных заведениях необходим комплексный подход. Речь идет о таких мерах как поддержка педагогов, улучшение качества образования, повышение информированности родителей об учёбе детей, а также создания атмосферы взаимного уважения.

Напомним, 25 февраля общероссийский профсоюз образования предложил внести поправки в уголовный кодекс и кодекс административных правонарушений. В отдельный пункт предлагалось вынести преступления, совершенные в отношении учителей: за оскорбления учителя ввести штраф 5 тысяч рублей, а для должностных должностные - 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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