«Теннис, я говорю прощай!»: Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:27:27+03:00

Российская спортсменка ушла на пенсию в возрасте 32 лет

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Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру в возрасте 32 лет.

«Теннис - я говорю прощай», - написала спортсменка в своей колонке в издании Vanity Fair.

О завершении своей карьеры одна из самых богатых и знаменитых спортсменок сообщила после своей попытки вернуться на вершину после отстранения за употребление запрещенного вещества.

Мария Шарапова победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004 - 2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом», то есть выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. Российская теннисистка также стала одной из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира

Напомним, в январе этого года Шарапова одержала победу над прошлогодней победительницей Открытого чемпионата Австралии датчанкой Каролиной Возняцки. Поединок продолжался 2,5 часа и занял три партии.

ИСТОЧНИК KP.RU