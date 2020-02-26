2020-02-26T17:42:17+03:00
В мире

Пассажир, летевший через Москву из Ирана в Китай, оказался болен коронавирусом

В российской столице он провёл 16 часов, китайские власти ищут всех, кто мог с ним контактировать
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мужчина, заболевший коронавирусом, вылетел 19 февраля из Тегерана в Москву рейсом SU513, место 16BМужчина, заболевший коронавирусом, вылетел 19 февраля из Тегерана в Москву рейсом SU513, место 16BФото: REUTERS
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У пассажира, летевшего рейсами "Аэрофлота" из Ирана в Шанхай с пересадкой в Москве, выявили коронавирус. Власти Китая срочно разыскивают всех, кто контактировал с заражённым. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района.

В срочном сообщении, опубликованном газетой "Жэньминь Жибао", сказано, что случай нового заражения зафиксирован в городе Чжунвэй.

Заболевший вылетел 19 февраля из Тегерана в Москву рейсом SU513. Он сидел на месте 16B, прибыл в аэропорт "Шереметьево" около 17:00 и провёл 16 часов в капсульном отеле около него. Весь перелёт мужчина был в маске-респираторе N95.

20 февраля он вылетел из Москвы в Шанхай рейсом SU206 (место 35A) и прибыл в аэропорт "Пудун". Затем он заселился в гостиницу, а 22 февраля уехал на поезде в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля он уехал также на поезде в Чжунвэй.

- Если вы имели тесный контакт с больным в разных общественных местах, ехали вместе, разговаривали, встречались, просим вас немедленно связаться с центром по профилактике и контролю заболеваний, а также добровольно пройти домашний карантин или централизованный , - также сказано в сообщении.

Двух пассажиров из Китая сняли с поезда в Тбилиси с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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