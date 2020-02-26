Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:22:03+03:00

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в Италии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом Россия не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в европейском государстве

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, что Россия не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в Италии. Однако штаб настоятельно просит россиян воздержаться от поездок в Италию как самостоятельно, так и в составе туристических групп.

- Что касается Итальянской Республики, то с учетом того, что страна входит в Европейский союз, принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно. И отслеживать людей, которые передвигаются между Российской Федерацией и Итальянской Республикой тоже сложно, - сообщила Татьяна Голикова.

Также она добавила, что с призывом к отказу от поездок в Италию выступили Ростуризм, Министерство иностранных дел и правительственный штаб.

Вице-премьер сообщила, что на данный момент никто не способен дать полную оценку ситуации с коронавирусом в Италии.

Напомним, что в стране число погибших от нового вируса достигло 12 человек, а 10 городов полностью изолированы. В некоторых из городов приняты карантинные меры: закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.

Милан во время коронавируса.Прямое включение с Пьяцца дель Дуомо в Милане. Напомним, что за последние дни Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU