В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
В Германии оцепили военную авиабазу после того, как у одного из военнослужащих были обнаружены симптомы коронавируса.
- Необходимо избежать того, чтобы дополнительный персонал попал на территорию базы министерства обороны. Кроме того, следует не допустить, чтобы те, кто, возможно, контактировали с заболевшим, покидали территорию. Охраннику было дано указание закрыть ворота базы, - передает Bild со ссылкой на администрацию авиабазы.
Известно, что солдат, у которого обнаружили симптомы, недавно контактировал с зараженным коронавирусом. Им был 47-летний житель Северного Рейна - Вестфалии, который сейчас находится в больнице в критическом состоянии.
Напомним, на 26 февраля коронавирусом заразилось уже более 80 тысяч человек по всему миру, из них 2760 погибли. При этом, 30 067 зараженных смогли победить болезнь и были выписаны из больниц. Болезнь уже проникла во многие европейские страны. Самый сильной удар пришелся на Италию. Там количество заразившихся составило уже более 300 человек
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Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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