В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:42:32+03:00

Военнослужащий мог заразиться от мужчины, у которого уже диагностировали коронавирус

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В Германии оцепили военную авиабазу после того, как у одного из военнослужащих были обнаружены симптомы коронавируса.

- Необходимо избежать того, чтобы дополнительный персонал попал на территорию базы министерства обороны. Кроме того, следует не допустить, чтобы те, кто, возможно, контактировали с заболевшим, покидали территорию. Охраннику было дано указание закрыть ворота базы, - передает Bild со ссылкой на администрацию авиабазы.

Известно, что солдат, у которого обнаружили симптомы, недавно контактировал с зараженным коронавирусом. Им был 47-летний житель Северного Рейна - Вестфалии, который сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Напомним, на 26 февраля коронавирусом заразилось уже более 80 тысяч человек по всему миру, из них 2760 погибли. При этом, 30 067 зараженных смогли победить болезнь и были выписаны из больниц. Болезнь уже проникла во многие европейские страны. Самый сильной удар пришелся на Италию. Там количество заразившихся составило уже более 300 человек

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU