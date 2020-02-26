2020-02-26T20:53:05+03:00
Общество

Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Шереметьеве

Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт из-за вибрации одного из двигателей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Причиной экстренной посадки стала вибрация одного из двигателейПричиной экстренной посадки стала вибрация одного из двигателейФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, экстренно сел в московском аэропорту "Шереметьево".

Причиной экстренной посадки стала вибрация одного из двигателей, как стало известно из предварительной информации РИА Новости от представителя экстренных служб. Он также отметил, что самолёт сел в штатном режиме и пострадавших нет.

Представитель пресс-службы авиакомпании заявил, что воздушное судно вернулось в аэропорт по техническим причинам. Пассажиры улетят в Пермь после замены борта в 20:55.

Ранее сайт kp.ru сообщал о возврате в Шереметьево Airbus A-321, летевшего из Москвы в Лондон. Тогда у самолёта вскоре после взлёта отказал правый двигатель. В момент инцидента на борту находились около 120 человек. Аэробус совершил разворот уже у границы России с Белоруссией в районе деревни Логово Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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