Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Шереметьеве
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, экстренно сел в московском аэропорту "Шереметьево".
Причиной экстренной посадки стала вибрация одного из двигателей, как стало известно из предварительной информации РИА Новости от представителя экстренных служб. Он также отметил, что самолёт сел в штатном режиме и пострадавших нет.
Представитель пресс-службы авиакомпании заявил, что воздушное судно вернулось в аэропорт по техническим причинам. Пассажиры улетят в Пермь после замены борта в 20:55.
Ранее сайт kp.ru сообщал о возврате в Шереметьево Airbus A-321, летевшего из Москвы в Лондон. Тогда у самолёта вскоре после взлёта отказал правый двигатель. В момент инцидента на борту находились около 120 человек. Аэробус совершил разворот уже у границы России с Белоруссией в районе деревни Логово Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU