В российском посольстве рассказали, почему его работники освобождены от оплаты въезда в центр Лондона
В посольстве России в Великобритании объяснили, что считают плату за въезд в центр Лондона налогом, и напоминают, что дипломатические работники освобождены от уплаты налогов.
Ранее власти Великобритании заявили, что российская дипмиссия является одним из крупнейших нуплательщиков за въезд в центр столицы. Ежегодно власти публикуют список посольств, не оплачивающих этот сбор, который составляет 11,5 фунтов стерлингов в день.
В ответ посольство России пояснило, что в Венской конвенции сказано об изъятиях, которые нужны для эффективной работы дипмиссии. В списке таких изъятий также числится освобождение от принятых в стране работы налогов, сборов и пошлин. Все находящиеся в Лондоне иностранные посольства единодушно считают сбор за въезд в центр налогом.
Лидером в перечне должников является посольство США, а всего "долг" миссий по отношению к Британии составляет более 100 тысяч фунтов.
При этом Британские власти не считают сбор налогом и настаивают на его уплате посольствами.
ИСТОЧНИК KP.RU