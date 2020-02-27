Depeche Mode анонсировали выпуск документального фильма "Spirits of the forest" на DVD

27 Февр. 2020 2020-02-27T00:28:53+03:00

В продаже он появится 27 марта, а предзаказ можно сделать уже сейчас

Изменить размер текста: A A

Британская рок-группа Depeche Mode объявила о выпуске документального фильма "Spirits of the forest" на DVD. Музыканты сообщают, что диски поступят в продажу 27 марта, а предзаказ можно сделать уже сейчас.

Как сообщает NME, картину снял ирландский режиссер Антон Корбейн, давний друг музыкантов. Примечательно, что полную версию фильма ранее не показывали. В нем рассказывается о жизни участников группы и любви к музыке.

Продавать DVD будут специальным пакетом, в который входят четыре диска. Бонусом к документальному фильмом "Spirits of the forest" станут концерты Depeche Mode 2018 года из их тура Global spirit tour в Вальдбюне и Берлине. Они будут записаны на двух дисках, еще на двух носителях будут саундтрек Live spirits и запись живого аудио с выступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU