Российские пивовары попросили Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:35:42+03:00

При замене солода на зерно в пиве может пострадать качество напитка Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Российские пивовары встали на защиту пива - они обратились в министерство финансов, чтобы сохранить уже установленные нормы к пенному. Дело в том, что с 9 января 2021 года вступит в силу техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".

Один из пунктов документа разрешает производителям заменять до 50 процентов пивоваренного солода зерном и зернопродуктами. Чтобы сэкономить некоторые компании так и поступят, но это, уверены в Союзе пивоваров ( Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции), приведет к снижению качества напитка и возможно даже к снижению безопасности.

-Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального,- приводит текст из обращения пивоваров ТАСС.

Пивовары говорят, что может пострадать в конечном счете не только потребитель, но и отрасль экономики. Ведь солодовая промышленность в России развита, со снижением спроса придется урезать производство, что скажется на количестве рабочих мест на заводах.

ИСТОЧНИК KP.RU