Бритни Спирс сломала ногу во время танца и извинилась за перед подписчиками за "хруст"

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:24:42+03:00

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Бритни Спирс опубликовала видео, на котором ломает ногу. Артистка решила возобновить танцевальные тренировки после полугодового перерыва. Установила в студии камеру и начала записывать видео для подписчиков. Помощника или тренера у поп-звезды не было, кружилась она в одиночку.

В конце ролика 38-летняя певица оступилась и сломала ногу. В этом она призналась подписчикам, опубликовав видео в инстаграм:

- Я не танцевала в течение шести месяцев. И да, я босиком, не смейся, но так лучше держусь за пол. PS: Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко.

britneyspears Бритни Спирс сломала ногу

Певице пришлось объясниться с поклонниками, потому что ее заметили на улице с загипсованной ногой. Фото попали в сеть и артистка рассказала, что получила травму. При этом, ей приходится принимать таблетки, из-за которых у нее отеки.

В комментариях к ролику Бритни, фанаты стали желать ей скорейшего выздоровления и выхода на сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU