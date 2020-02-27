Бритни Спирс сломала ногу во время танца и извинилась за перед подписчиками за "хруст"
Бритни Спирс опубликовала видео, на котором ломает ногу. Артистка решила возобновить танцевальные тренировки после полугодового перерыва. Установила в студии камеру и начала записывать видео для подписчиков. Помощника или тренера у поп-звезды не было, кружилась она в одиночку.
В конце ролика 38-летняя певица оступилась и сломала ногу. В этом она призналась подписчикам, опубликовав видео в инстаграм:
- Я не танцевала в течение шести месяцев. И да, я босиком, не смейся, но так лучше держусь за пол. PS: Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко.
Певице пришлось объясниться с поклонниками, потому что ее заметили на улице с загипсованной ногой. Фото попали в сеть и артистка рассказала, что получила травму. При этом, ей приходится принимать таблетки, из-за которых у нее отеки.
В комментариях к ролику Бритни, фанаты стали желать ей скорейшего выздоровления и выхода на сцену.
ИСТОЧНИК KP.RU