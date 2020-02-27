2020-02-27T08:47:53+03:00
Общество

Работодателям, которые оплачивают сотрудникам фитнес, могут предоставить налоговые льготы

С таким предложением выступили депутаты Госдумы
Елена АКИМОВА
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Работодателям предложат льготы, если сотрудники занимаются фитнесомРаботодателям предложат льготы, если сотрудники занимаются фитнесомФото: Архив "КП"
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С 2021 года в России могут появиться налоговые льготы для работодателей, которые оплачивают занятия фитнесом своим сотрудникам. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в нижнюю палату уже в марте. Если документ будет утвержден, то работодатель может рассчитывать на вычет с суммы до 30 тысяч рублей.

- Речь идет о фитнес-абонементах, персональных тренировках, аренде залов для футбола, волейбола, тенниса и т.д. вычет позволит компаниям снизить сумму, с которой они платят налог на прибыль (20%), а значит, и свои отчисления в казну,- рассказал «Известиям» соавтор документа, член комитета ГД по экономполитике Андрей Ветлужских.

В Минздраве поддержали инициативу депутатов и отметили, что занятия спортом являются хорошей профилактикой неинфекционных заболеваний.

Минтруд тоже высказался за нововведение. А в Минфине пока не готовы к переменам и признают, что реализация предложенных мер приведет к выпадающим доходам бюджетов, в том числе региональных, а источники их компенсации депутаты не указали.

Ранее в Роструде напомнили, что 23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенья, поэтому выходными будут по три дня с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. Однако работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной перед праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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