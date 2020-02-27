2020-02-27T09:35:54+03:00
Общество

США и Великобритания в два раза увеличили закупку российской нефти

В итогам 2019 года объем купленной американцами нефти превысил в 2,4 раза показатель 2018 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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На спрос повлияли санкции СШАНа спрос повлияли санкции СШАФото: EAST NEWS
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США и Великобритания резко увеличили объем закупаемой у России нефти. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает РБК. Речь идет об экспорте сырой нефти. Если сравнивать показатели 2019 года с данными по 2018-му, то объемы закупленного США и Великобритании сырья у России увеличилось в 2,4 раза.

Такие изменения эксперты объясняют расширением американских санкций против Венесуэлы. В Минфине США несколько раз за 2019 год увеличивали список компаний, американские счета которых заблокированы. Свои действия в Белом доме объясняли борьбой с коррумпироваными соратниками Мадуро.

Повлияли на интерес к российской нефти санкции против Ирана, а также снижение цен на российскую нефть марки Urals. Таким образом, в 2019 году закуплено сырья на 2,2 миллиарда долларов. Годом ранее было - 0,9 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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