Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:12:46+03:00

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Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника. Предложение помощников было продиктовано вопросами безопасности, ведь в те годы, это было в начале 2000-х, произошло сразу несколько крупных терактов: врыв в подземке под Пушкинской площадью в Москве, через год, в 2001 году, захвачен самолет из Стамбула.

- [Идея] возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом,- рассказал глава государства интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Но президент отказался привлекать дублеров и всегда сам посещал запланированные мероприятия, несмотря на то, что нахождение там порой представляло реальную опасность для главы государства.

В беседе с журналистом Андреем Ванденко Владимир Путин рассказал также об "течке мозгов" из России, развитии IT-отрасли и о системе образования.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 5. Об утечке мозгов и Силиконовой долине.

ИСТОЧНИК KP.RU