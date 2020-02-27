2020-02-27T10:12:46+03:00
Политика

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

Помощники главы государства таким образом пытались защитить его во время посещения потенциально опасных мероприятий
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президенту отказался от дублеровПрезиденту отказался от дублеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника. Предложение помощников было продиктовано вопросами безопасности, ведь в те годы, это было в начале 2000-х, произошло сразу несколько крупных терактов: врыв в подземке под Пушкинской площадью в Москве, через год, в 2001 году, захвачен самолет из Стамбула.

- [Идея] возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом,- рассказал глава государства интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Но президент отказался привлекать дублеров и всегда сам посещал запланированные мероприятия, несмотря на то, что нахождение там порой представляло реальную опасность для главы государства.

В беседе с журналистом Андреем Ванденко Владимир Путин рассказал также об "течке мозгов" из России, развитии IT-отрасли и о системе образования.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 5. Об утечке мозгов и Силиконовой долине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе
Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную корею и Иран из-за коронавируса
Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП
Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота
Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II
"У меня есть другие возможности просто": Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами
Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался
США и Великобритания в два раза увеличили закупку российской нефти
Счетная палата не нашла в трети детских поликлиник водопровод и канализацию
Моногорода предлагают уплотнить для сокращения расходов
В Посольстве России в США заявили об ухудшении здоровья летчика Ярошенко
Работодателям, которые оплачивают сотрудникам фитнес, могут предоставить налоговые льготы
Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля
Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
Бритни Спирс сломала ногу во время танца и извинилась за перед подписчиками за "хруст"
Российские пивовары попросили Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за путевку из-за коронавируса
В Минобороны опубликовали видео работы армейского спецназа
В Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человек
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" Хэтфилда
Трамп сообщил, что во время стрельбы на пивоваренном комплексе в Милуоки погибли пять человек
Савченко разделила власти Украины на "старых коррупционеров" и "молодых дебилов"
Джони Депп будет судиться с британским таблоидом из-за клеветы
Участники встречи в Аммане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалии
На Украине рассказали о плане перехватить Крым "из ослабевших рук России"