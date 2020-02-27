В России тиражи «мужских» журналов упали в два раза
В России стремительно сокращаются тиражи журналов для мужчин. В эту категорию входят разные направления и тематики — от автомобильных и компьютерных до эротических. Последние, почти полностью ушли с рынка печатной продукции.
По данным на 2019 год суммарный тираж составил 5,93 млн экземпляров, для сравнения в 2014 году этот показатель был на отметке в 11,29 млн – сокращение составило 52%.
Такие данные были озвучены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.
- Прежде всего погибли те издания, которые носили эротический характер. Вся данная продукция переместилась в Интернет и на соответствующие ресурсы. Почти полностью ушли все компьютерные издания – сервис и информация тоже в Сети. Пока остались только издания, которые касаются автомобильных дел, но и их тиражи падают, - комментирует NEWS.ru вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин.
Конкуренцию автожурналам составляют только издания, пишущие на медицинские тематики.
Ранее "Комсомолка" разбиралась, чем на самом деле торгуют в «газетных» киосках. Места под распространение прессы занимают ремонтники телефонов и торговцы кофе.
ИСТОЧНИК KP.RU