2020-02-27T11:22:02+03:00
Экономика

В России тиражи «мужских» журналов упали в два раза

В сравнении с 2014 годом сокращение составило 52 процента
Елена АКИМОВА
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"Мужские" журналы уходят с рынка"Мужские" журналы уходят с рынкаФото: Артем КИЛЬКИН
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В России стремительно сокращаются тиражи журналов для мужчин. В эту категорию входят разные направления и тематики — от автомобильных и компьютерных до эротических. Последние, почти полностью ушли с рынка печатной продукции.

По данным на 2019 год суммарный тираж составил 5,93 млн экземпляров, для сравнения в 2014 году этот показатель был на отметке в 11,29 млн – сокращение составило 52%.

Такие данные были озвучены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

- Прежде всего погибли те издания, которые носили эротический характер. Вся данная продукция переместилась в Интернет и на соответствующие ресурсы. Почти полностью ушли все компьютерные издания – сервис и информация тоже в Сети. Пока остались только издания, которые касаются автомобильных дел, но и их тиражи падают, - комментирует NEWS.ru вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин.

Конкуренцию автожурналам составляют только издания, пишущие на медицинские тематики.

Ранее "Комсомолка" разбиралась, чем на самом деле торгуют в «газетных» киосках. Места под распространение прессы занимают ремонтники телефонов и торговцы кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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