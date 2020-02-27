Каждый пятый автовладелец считает, что нужно повысить Каско и ОСАГО для нарушителей ПДД

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:55:49+03:00

Водители не покупают полисы, потому что выгоднее заплатить штраф, чем платить за покупку полиса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С навязыванием услуг при покупке полиса сталкивались 28 процентов опрошенных россиян

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Большинство российских автолюбителей покупают полисы ОСАГО - в этом признались социологам проекта Авто Mail.ru 94 процента опрошенных. Свой выбор автовладельцы объясняют желанием застраховать себя на случай аварии, так ответили 45 процентов. Примерно столько же, 40 процентов, сообщили, что просто соблюдают закон и потому не могут ездить без страховки.

- Больше половины (58%) автолюбитель объясняет покупку каско выгодой — по их словам, ремонт обойдется гораздо дороже полиса,- сказано в исследовании, которое есть в распоряжении kp.ru.

При этом цена и каско, и ОСАГО кажется автовладельцам завышенной. Если и повышать тарифы, то только для тех, кто является злостным нарушителем - с таким предложением выступили 23 процента опрошенных.

На ОСАГО большинство тратит от 5 до 10 тысяч рублей, каско для 31 процента автомобилистов обходится в 30 000 -50 000 рублей.

- Три четверти тех, кто не приобретает страховку, жалуются на слишком высокую стоимость (72%), а 19% уверены, что им хватает ОСАГО,- сообщают исследователи.

Помимо высокой цены россиян не устраивает работа компаний из-за навязывания дополнительных услуг - с этим сталкивали 28 процентов опрошенных, еще 10 процентам и вовсе отказали в оформлении документов ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU