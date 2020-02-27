2020-02-27T12:12:04+03:00
В мире

В Китае рассчитывают взять эпидемию коронавируса под контроль в конце апреля

Число новых случаев коронавируса в стране начало сокращаться с 15 февраля
Юлия САЛЬНИКОВА
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За сутки в Китае коронавирус подтвержден 412 человек, за пределами КНР - 459За сутки в Китае коронавирус подтвержден 412 человек, за пределами КНР - 459Фото: REUTERS
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Китайские эксперты уверены, что к концу апреля ситуацию с распространением коронавируса в стране возьмут под контроль. С таким заявлением выступил Чжун Наньшань, директор Китайского национального центра клинических исследований респираторных заболеваний. С начала эпидемии в Китае он вместе с коллегами делал прогнозы, как будет развиваться ситуация.

Многое из теорий ученых можно подтвердить реальными фактами. Например, то, что с середины февраля число новых случаев пойдет на спад - официально с 15 февраля началось снижение численности пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

- Мы прогнозировали, что новых случаев будет порядка 60–70 тысяч, а сейчас это 78–79 тысяч,- приводит его слова CNN.

В Китае Чжун считается одним из передовых ученых, он возглавляет комиссию по борьбе с коронавирусом, а в 2003 году правительство отметило его заслуги в борьбе с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS).

В Китае действительно сокращается число заболевших, в то время как в других странах неуклонно растет. В Южной Корее 27 февраля заявили о рекордном числе заболевших за сутки - более 500 заболевших за сутки и один погибший. Общее число инфицированы достигло 1766, смертей - 13.

В Китае предположили, что коронавирус мог зародиться не в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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