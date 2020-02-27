Евросоюз призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова
В связи с пятой годовщиной убийства бывшего вице-премьера России Бориса Немцова Евросоюз заявил о необходимости довести до конца поиски заказчиков и организаторов этого преступления.
«Его убийство должно быть расследовано полностью и транспарентно, чтобы все причастные к этому преступлению были привлечены к ответственности», - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе.
В документе Немцова назвали «источником вдохновения для многих», который «бесстрашно работал над продвижением демократических ценностей».
Напомним, Борис Немцов убили в центре Москвы в феврале 2015 года. Через два года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых к срокам от 11 до 20 лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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