2020-02-27T12:34:52+03:00
Общество

Евросоюз призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова

Заявление Брюссель сделал в связи с пятой годовщиной убийства политика
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Евросоюз призвал к полному расследованию Бориса НемцоваЕвросоюз призвал к полному расследованию Бориса НемцоваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В связи с пятой годовщиной убийства бывшего вице-премьера России Бориса Немцова Евросоюз заявил о необходимости довести до конца поиски заказчиков и организаторов этого преступления.

«Его убийство должно быть расследовано полностью и транспарентно, чтобы все причастные к этому преступлению были привлечены к ответственности», - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе.

В документе Немцова назвали «источником вдохновения для многих», который «бесстрашно работал над продвижением демократических ценностей».

Напомним, Борис Немцов убили в центре Москвы в феврале 2015 года. Через два года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых к срокам от 11 до 20 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство Бориса Немцова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты прокомментировал положения нового КоАП
Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету
Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы
Штрафы для водителей за нарушение ПДД могут сократить
Евросоюз призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова
Эксперт назвал плюсы для российской экономики от коронавируса
Эпидемия коронавируса переместилась в Южную Корею: 500 новых случаев за сутки, тогда как в Китае всего 433
Россияне пополнили счета в банках на рекордную сумму
В Китае рассчитывают взять эпидемию коронавируса под контроль в конце апреля
Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии
Стали известны подробности задержания российской семьи в аэропорту Стамбула
В Пекине считают, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая
Каждый пятый автовладелец считает, что нужно повысить Каско и ОСАГО для нарушителей ПДД
Военный источник опроверг информацию о захвате Серакиба в Идлибе боевиками
В Госдуме отреагировали на жалобы Киева относительно усиления российского флота
В России тиражи «мужских» журналов упали в два раза
Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам из-за коронавируса
Поправку о дате и времени голосования по Конституции внесли в Госдуму
Турецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе
Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП
Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота
Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II