2020-02-27T12:52:54+03:00
Политика

Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта

Песков сообщил, что ситуация в Идлибе обсуждается на экспертном уровне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 мартаКремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 мартаФото: REUTERS
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На данный момент у президента России Владимира Путина нет планов поездки в Стамбул и встречи со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем Песков отметил, что тем «происходит общение на рабочем, на экспертном уровне России и Турции, в первую очередь, конечно, для продолжения обсуждения кризиса вокруг Идлиба»

Напомним, ранее Эрдоган сообщил о запланированной на 5 марта четырехсторонней встречи, в которой кроме турецкого и российского президентов должны принять участие немецкий канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон для обсуждения обострившейся ситуации в Идлибе.

Позже глава Турции заявил, что в «самом худшем случае» рассчитывает встретиться с Путиным «лицом к лицу» 5 марта в ходе четырёхсторонней встречи. В Кремле тогда сообщили, что пока речи о встречи двух лидеров и глав четырех стран пока не идет, но в планах переговоры в многостороннем формате с участием Ирана, Турции и России

ИСТОЧНИК KP.RU

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