Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:04:43+03:00

На ее поверхности может быть вода

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Большая экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни земного типа. К такому выводу пришли астрономы, которые исследовали строение и состав атмосферы экзопланеты.

Команда ученых из Кембриджского университета не только проанализировала дынные обнаруженного космического объекта, но и создала цифровое моделирование экзопланеты, чтобы с большей точностью определить пригодность объекта для жизни. В своей работе астрономы использовали данные существующих наблюдений, а также известные параметры массы и радиуса экзопланеты, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученым удалось установить, что на поверхности K2-18b может быть вода, а в атмосфере додержится водород. Более того, температура планеты считается пригодной для обитания земных форм жизни.

Отметим, что ранее астрономы обнаружили в атмосфере K2-18b молекулы водяного пара. А уже более детальные исследования показали, что вода может содержаться и на поверхности экзопланеты, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU