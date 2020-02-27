2020-02-27T13:04:43+03:00
Наука

Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету

На ее поверхности может быть вода
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли пригодную для жизни экзопланетуУченые нашли пригодную для жизни экзопланету
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Большая экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни земного типа. К такому выводу пришли астрономы, которые исследовали строение и состав атмосферы экзопланеты.

Команда ученых из Кембриджского университета не только проанализировала дынные обнаруженного космического объекта, но и создала цифровое моделирование экзопланеты, чтобы с большей точностью определить пригодность объекта для жизни. В своей работе астрономы использовали данные существующих наблюдений, а также известные параметры массы и радиуса экзопланеты, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученым удалось установить, что на поверхности K2-18b может быть вода, а в атмосфере додержится водород. Более того, температура планеты считается пригодной для обитания земных форм жизни.

Отметим, что ранее астрономы обнаружили в атмосфере K2-18b молекулы водяного пара. А уже более детальные исследования показали, что вода может содержаться и на поверхности экзопланеты, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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