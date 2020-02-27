В США усмотрели вмешательство России в политику из-за интервью RT 2016 года

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:51:45+03:00

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В США поднялась волна возмущения из-за интервью, которое было показано в эфире телеканал RT America в 2016 году. Гостем студии стала Джейн Сандерс, супруга сенатора Берни Сандерса.

Джейн Сандерс в разговоре с покойным ведущим Эдом Шульцем обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз. Недавно данное интервью повторно показали по американскому ТВ, что заставило пользователей в соцсетях активно обсуждать данное событие.

Многие набросились на супругу политика с обвинениями и снова заявили о российском вмешательстве в политику страны.

«Я же говорил, что Россия помогает Сандерсу в избирательной кампании», - пишут в комментариях.

«Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более «демократичные»... Прости, Джейн, ты не права!» — отмечается в твиттах.

Были и те, кто призвал обратить внимание на дату, но довод о том, что интервью почти четыре года не возымел никакого действия.

Ведущий RT America Рик Санчес отметил, что сейчас в США существует тренд: по любому поводу обвинять своего оппонента в связях с Россией. И в интервью с Джейн Сандерс тоже была разыграна «русская карта».

- Это даже может не быть правдой, это может быть чем угодно, — сказал ведущий.

Ранее социалист Берни Сандерс, фаворит предвыборной гонки в США среди демократов, стал новой жертвой российских пранкеров в рамках их международного проекта «Звезды спасают Землю». Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили ему от имени малолетней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.

Пранк с Берни Сандерсом .Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) запустили международный проект "Звезды спасают Землю", посвященный глобальным проблемам, стоящим перед человечеством

ИСТОЧНИК KP.RU