В США усмотрели вмешательство России в политику из-за интервью RT 2016 года
В США поднялась волна возмущения из-за интервью, которое было показано в эфире телеканал RT America в 2016 году. Гостем студии стала Джейн Сандерс, супруга сенатора Берни Сандерса.
Джейн Сандерс в разговоре с покойным ведущим Эдом Шульцем обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз. Недавно данное интервью повторно показали по американскому ТВ, что заставило пользователей в соцсетях активно обсуждать данное событие.
Многие набросились на супругу политика с обвинениями и снова заявили о российском вмешательстве в политику страны.
«Я же говорил, что Россия помогает Сандерсу в избирательной кампании», - пишут в комментариях.
«Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более «демократичные»... Прости, Джейн, ты не права!» — отмечается в твиттах.
Были и те, кто призвал обратить внимание на дату, но довод о том, что интервью почти четыре года не возымел никакого действия.
Ведущий RT America Рик Санчес отметил, что сейчас в США существует тренд: по любому поводу обвинять своего оппонента в связях с Россией. И в интервью с Джейн Сандерс тоже была разыграна «русская карта».
- Это даже может не быть правдой, это может быть чем угодно, — сказал ведущий.
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ИСТОЧНИК KP.RU