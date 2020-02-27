В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции
После того, как объявили дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, стали появляться теории, почему выбрали именно 22 апреля. Появилась даже версия, что голосование приурочили к 150-летию со дня рождения Ленина. В связи с этим резко против этой даты выступи глава КПРФ Геннадий Зюганов.
- Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения,- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводят РИА Новости. -
Представитель Кремля добавил, что 22 апреля уже заканчивается Великий пост (19 апреля), а Рамадан (24 апреля) еще не начнется.
- И в то же время весна,-добавил Песков.
22 апреля будет оплачиваемым выходным днем, несмотря на то, что голосование выпадает на среду. Двери участков откроют в 8.00, завершится голосование в 20.00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU