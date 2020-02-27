Улететь в Гагры смогут только россияне: Абхазия закрывает въезд для всех, кроме граждан РФ

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:33:13+03:00

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С 1 марта запрещен въезд в Абхазию для всех иностранцев за исключением Россиян. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Такие меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса в стране.

В России, напомним, первые два случая заражения коронавирусом были зафиксированы в конце января. Оба пациента - граждане Китая, они прошли лечение, заболевание протекало в легкой форме, вскоре их выписали из больницы. Еще трое инфицированных, пассажиры круизного лайнера из Японии, находятся под контролем врачей. Случаев передачи вируса от человека к человеку не зафиксировано.

- Временно, до 7 апреля 2020 года ограничить въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми Абхазии в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим,- сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Накануне стало известно, что из России направят в Абхазию около 500 тест-систем для диагностики коронавируса. Инфекция, которая получила распространение в Китае, до Абхазии не добралась.

К 27 февраля наиболее опасная ситуация складывается в Италии, Южной Корее и Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU