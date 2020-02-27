2020-02-27T15:26:26+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин

По словам инициаторов проекта, подомные меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машинВ Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машинФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуму внесли законопроект о предоставление налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей после приобретения российского автомобиля для личных и семейных нужд. Инициатором выступила группа депутатов от партии «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

«Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране», - отметила группа депутатов.

По словам разработчиков законопроекта, введение налогового вычета имеет «важное социальное значение» и прежде всего для поможет людям с невысокими доходами.

Документ предусматривает предоставление имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке легкового российского автомобиля в размере 10% от суммы произведенных расходов на его приобретение. При этом сумма не должна превышать 1 миллион рублей.

Напомним, ранее в Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже

ИСТОЧНИК KP.RU

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