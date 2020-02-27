2020-02-27T15:32:31+03:00
В мире

Президент Монголии преподнёс в дар Китаю 30 тысяч баранов

Он сделал это, чтобы поддержать борющееся с эпидемией коронавируса государство
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Халтмаагийн Баттулга вручил Си Цзиньпину сертификат, в котором сказано о передаче Китаю 30 тысяч барановХалтмаагийн Баттулга вручил Си Цзиньпину сертификат, в котором сказано о передаче Китаю 30 тысяч барановФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подарил Китаю 30 тысяч баранов после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Свой дар глава Монголии преподнёс в качестве поддержки Китая, который сейчас работает над остановкой эпидемии коронавируса.

Халтмаагийн Баттулга вручил Си Цзиньпину сертификат, в котором сказано о передаче скота Китайской Народной Республике.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что о готовности оказать помощь Китаю в борьбу с коронавирусом нового типа заявлял президент России Владимир Путин.

- Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию». Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь, - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Монголии преподнёс в дар Китаю 30 тысяч баранов
В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
В Кремле рассказали о передаче России зарубежных активов за выплату долга СССР
После рекомендаций Ростуризма туроператоры приостановили продажи путевок в Италию
Улететь в Гагры смогут только россияне: Абхазия закрывает въезд для всех, кроме граждан РФ
США отправили не менее 300 грузовиков с материалами и техникой на базы в Сирии
Харрисон Форд рассказал о съемках пятого «Индианы Джонса»
В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции
22 апреля будет выходным: Комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции
В США усмотрели вмешательство России в политику из-за интервью RT 2016 года
Эксперты прокомментировали положения нового КоАП
Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету
Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы