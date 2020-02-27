Президент Монголии преподнёс в дар Китаю 30 тысяч баранов

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:32:31+03:00

Халтмаагийн Баттулга вручил Си Цзиньпину сертификат, в котором сказано о передаче Китаю 30 тысяч баранов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он сделал это, чтобы поддержать борющееся с эпидемией коронавируса государство

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подарил Китаю 30 тысяч баранов после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Свой дар глава Монголии преподнёс в качестве поддержки Китая, который сейчас работает над остановкой эпидемии коронавируса.

Халтмаагийн Баттулга вручил Си Цзиньпину сертификат, в котором сказано о передаче скота Китайской Народной Республике.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что о готовности оказать помощь Китаю в борьбу с коронавирусом нового типа заявлял президент России Владимир Путин.

- Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию». Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь, - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

ИСТОЧНИК KP.RU