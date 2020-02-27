2020-02-27T15:46:33+03:00
Общество

Тепло в Москве достигнет 7 градусов на следующей неделе

Мартовское солнце придёт в столицу
Ася КУЗНЕЦОВА
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В первую неделю весны температура в Москве достигнет 7 градусов, поскольку отсутствие снега поможет солнечным лучам быстрее прогреть земную поверхностьВ первую неделю весны температура в Москве достигнет 7 градусов, поскольку отсутствие снега поможет солнечным лучам быстрее прогреть земную поверхностьФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве температура в течение первой недели весны достигнет 7 градусов благодаря мартовскому солнцу, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она также сообщила, что температура днём начнёт постепенно повышаться, а к середине недели может достичь отметки в 7 градусов Цельсия. Это возможно благодаря тому, что весенне солнце начнёт довольно быстро прогревать землю.

Синоптик отметила, что причиной такого потепления также станет отсутствие снега, который обычно препятствует солнечным лучам прогревать земную поверхность.

- Местами небольшие осадки ожидаются и второго, и третьего числа, но, скорее всего, это будет слабый дождичек, - приводит слова Татьяны Поздняковой РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что порядка 25 лет назад в Гидрометцентре России решили прогнозировать температуру на 8 марта в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. По словам Романа Вильфанда, делали это для того, чтобы выразить таким образом своё тёплое отношение к женщинам, поскольку в Цельсиях температура в этот день часто бывает отрицательной, а в Фаренгейтах - положительной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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