2020-02-27T16:15:23+03:00
В мире

Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании

Граждан РФ отпустили спустя 11 дней
Юлия Кекова
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 февраля, в Дании отпустили из-под ареста пятерых моряков. Все они подозревались в контрабанде крупной партии наркотических средств.

16 февраля на юге Дании полицейские задержали судно Duncan Island, которое направлялось из Швеции в Санкт-Петербург. При осмотре на борту был обнаружен контейнер со 100 килограммами кокаина. После чего все 24 члена экипажа, а также три человека, ожидавшие контрабандный груз в порту датского города Гедсер, оказались задержаны до выяснения всех обстоятельств.

Чуть позже оказалось, что среди подозреваемых пять человек - граждане Российской Федерации, сообщают РИА Новости. После более тщательного осмотра датские полицейские отпустили 47 человек, а судно продолжило свой путь в Санкт-Петербург.

Однако еще одного задержанного в порту россиянина решено на время оставить, ему продлили арест до 12 марта. Покинуть страну не сможет и член экипажа Duncan Island, 48-летний гражданин Латвии.

Напомним, в среду, Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже. Ранее они находились в международном розыске, поскольку скрылись от органов предварительного следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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