Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании
В четверг, 27 февраля, в Дании отпустили из-под ареста пятерых моряков. Все они подозревались в контрабанде крупной партии наркотических средств.
16 февраля на юге Дании полицейские задержали судно Duncan Island, которое направлялось из Швеции в Санкт-Петербург. При осмотре на борту был обнаружен контейнер со 100 килограммами кокаина. После чего все 24 члена экипажа, а также три человека, ожидавшие контрабандный груз в порту датского города Гедсер, оказались задержаны до выяснения всех обстоятельств.
Чуть позже оказалось, что среди подозреваемых пять человек - граждане Российской Федерации, сообщают РИА Новости. После более тщательного осмотра датские полицейские отпустили 47 человек, а судно продолжило свой путь в Санкт-Петербург.
Однако еще одного задержанного в порту россиянина решено на время оставить, ему продлили арест до 12 марта. Покинуть страну не сможет и член экипажа Duncan Island, 48-летний гражданин Латвии.
Напомним, в среду, Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже. Ранее они находились в международном розыске, поскольку скрылись от органов предварительного следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU