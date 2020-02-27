2020-02-27T16:28:46+03:00
Общество

Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственные

Перечень интернет-ресурсов будет подготовлен в течение месяца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственныеМинкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственныеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В течение месяца будет подготовлен список интернет-сайтов, доступ к которым будет бесплатным. Среди них будут не только государственные сайты. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

«Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он, точно, не будет ограничен госсайтами», - сказал Шадаев.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к важным российским интернет-ресурсам.

В конце января в Минкомсвязи сообщили, что готовы обсуждать вопрос компенсации операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. В ведомстве также сообщили, что уже к 1 марта доступ к порталу госуслуг, а также к сайтам региональных и федеральных органов власти России станет бесплатным по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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