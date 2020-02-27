2020-02-27T16:45:40+03:00
Общество

В Правительстве России определили кураторов нацпроектов

Решением общих вопросов будут заниматься вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

В четверг, 27 февраля, Правительство РФ определило кураторов по реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

Сообщается, что курированием общих вопросов будут заниматься вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко. Кураторство национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография", Наука" возложено на вице-премьера Татьяну Голикову, а проектами "Демография" (в части реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"), "Культура", "Цифровая экономика РФ" предстоит Дмитрию Чернышенко.

Заместитель премьер-министра Российской Федерации Марат Хуснуллин определен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология" (в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги").

Национальным проектом "Экология" теперь будет заниматься вице-премьер Виктория Абрамченко. Кроме того, первый вице-премьер Андрей Белоусов определен назначен куратором нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт".

Ответственность за реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будут нести вице-премьеры Юрий Борисов и Марат Хуснуллин (по вопросам реализации транспортной части).

Напомним, нацпроекты — новые национальные проекты федерального масштаба, разработанные по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин соответствующий указ, устанавливающий и утверждающий нацпроекты страны до конца декабря 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России
В Правительстве России определили кураторов нацпроектов
Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственные
111-летний британец назван старейшим человеком в мире
Россия приостановит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании
Мария Захарова: Россиян среди заболевших коронавирусом в Италии нет
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 500
Тепло в Москве достигнет 7 градусов на следующей неделе
Президент Монголии преподнёс в дар Китаю 30 тысяч баранов
В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
В Кремле рассказали о передаче России зарубежных активов за выплату долга СССР
После рекомендаций Ростуризма туроператоры приостановили продажи путевок в Италию
Улететь в Гагры смогут только россияне: Абхазия закрывает въезд для всех, кроме граждан РФ
США отправили не менее 300 грузовиков с материалами и техникой на базы в Сирии
Харрисон Форд рассказал о съемках пятого «Индианы Джонса»
В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции
22 апреля будет выходным: Комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции
В США усмотрели вмешательство России в политику из-за интервью RT 2016 года
Эксперты прокомментировали положения нового КоАП
Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету
Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы