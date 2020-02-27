В Правительстве России определили кураторов нацпроектов

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:45:40+03:00

Решением общих вопросов будут заниматься вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 февраля, Правительство РФ определило кураторов по реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

Сообщается, что курированием общих вопросов будут заниматься вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко. Кураторство национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография", Наука" возложено на вице-премьера Татьяну Голикову, а проектами "Демография" (в части реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"), "Культура", "Цифровая экономика РФ" предстоит Дмитрию Чернышенко.

Заместитель премьер-министра Российской Федерации Марат Хуснуллин определен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология" (в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги").

Национальным проектом "Экология" теперь будет заниматься вице-премьер Виктория Абрамченко. Кроме того, первый вице-премьер Андрей Белоусов определен назначен куратором нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт".

Ответственность за реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будут нести вице-премьеры Юрий Борисов и Марат Хуснуллин (по вопросам реализации транспортной части).

Напомним, нацпроекты — новые национальные проекты федерального масштаба, разработанные по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин соответствующий указ, устанавливающий и утверждающий нацпроекты страны до конца декабря 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU