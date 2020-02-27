2020-02-27T18:08:23+03:00
Звезды

Российский кинорынок стал крупнейшим среди европейских стран

В прошлом году кинотеатры нашей страны посетили 220 млн зрителей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский кинорынок стал крупнейшим среди европейских странРоссийский кинорынок стал крупнейшим среди европейских странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия стала первой по кинопрокату среди европейских стран. Об этом сообщили в Фонде кино.

«Европейская аудиовизуальная обсерватория в рамках Берлинского кинофестиваля представила предварительный доклад о посещаемости кинотеатров за 2019 год в странах ЕС и других странах, не входящих в Евросоюз. Россия заняла в нем первое место по посещаемости кинотеатров», - говорится на официальном сайте Фонда

За последние два года кинотеатры России продали свыше 200 млн билетов, что делает российский рынок одним из крупнейших в мире по объему посещаемости.

В прошлом году российские кинотеатры посетили 219,4 млн зрителей, что на 9,5% выше показателя предыдущего года, когда в кинотеатры прошило 200,4 млн зрителей.

Напомним, с первого полугодия 2018 года был зафиксирован невероятный рост интереса к российским фильмам, которые начали обходить в прокате голливудские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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