Google научился переводить с татарского

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:50:42+03:00

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По всему миру миллионы людей пользуются сервисами Google. Иногда, путешествуя за границей или посещая сайт на иностранном языке некоторые испытывают трудности с переводом. Для легкого общения и снятия барьера существует автоматический Google Переводчик.

Разработчики не остановились на улучшении качества переводимых материалов, но и впервые за последние четыре года работы добавили новые языки - туркменский, ория (одия), татарский, руанда и уйгурский. Для более удобного использования последних трех работает виртуальная клавиатура. Теперь общее количество языков доступных для перевода равно 108. На каждом из пяти добавленных с помощью Google Переводчика можно переводить как тексты, так и сайты.

Напомним, что для некоторых языков пользователи могут самостоятельно выбрать более подходящий вариант перевода. Чаще всего это используется для технических терминов, которые должны быть в будущем включены в обновления системы перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU