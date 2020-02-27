2020-02-27T18:50:42+03:00
Умные вещи

Google научился переводить с татарского

Для работы с ним работает виртуальная клавиатура
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Google научился переводить с татарскогоGoogle научился переводить с татарскогоФото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

По всему миру миллионы людей пользуются сервисами Google. Иногда, путешествуя за границей или посещая сайт на иностранном языке некоторые испытывают трудности с переводом. Для легкого общения и снятия барьера существует автоматический Google Переводчик.

Разработчики не остановились на улучшении качества переводимых материалов, но и впервые за последние четыре года работы добавили новые языки - туркменский, ория (одия), татарский, руанда и уйгурский. Для более удобного использования последних трех работает виртуальная клавиатура. Теперь общее количество языков доступных для перевода равно 108. На каждом из пяти добавленных с помощью Google Переводчика можно переводить как тексты, так и сайты.

Напомним, что для некоторых языков пользователи могут самостоятельно выбрать более подходящий вариант перевода. Чаще всего это используется для технических терминов, которые должны быть в будущем включены в обновления системы перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти китайского города заплатят $1,4 тысячи больным коронавирусом за обращение к врачу
Более 15 тысяч аварий в России произошло за прошлый год по вине пьяных водителей
Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
"Недобросовестным банкирам" могут запретить выезжать за границу
Немецкие депутаты подали жалобу на Меркель в прокуратуру из-за смерти Сулеймани
Google научился переводить с татарского
СК предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Российский кинорынок стал крупнейшим среди европейских стран
Россия поставила условие, при котором выплатит Грузии компенсацию в 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Турецкие военные в Идлибе обстреливают позиции сирийской армии
Вице-президент Ирана инфицирована коронавирусом нового типа
Сдать анализы на коронавирус можно только по направлению врача
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России
В Правительстве России определили кураторов нацпроектов
Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственные
111-летний британец назван старейшим человеком в мире
Россия приостановит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании
Мария Захарова: Россиян среди заболевших коронавирусом в Италии нет