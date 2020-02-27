2020-02-27T19:06:42+03:00
В мире

Немецкие депутаты подали жалобу на Меркель в прокуратуру из-за смерти Сулеймани

Они обвиняют канцлера и правительство ФРГ в "пособничестве убийству путем бездействия"
Ася КУЗНЕЦОВА
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По мнению парламентариев, американцы убили Сулеймани, используя авиабазу США Рамштайн, расположенную в ГерманииПо мнению парламентариев, американцы убили Сулеймани, используя авиабазу США Рамштайн, расположенную в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жалобу в Федеральную прокуратуру ФРГ в отношении канцлера Ангелы Меркель подали восемь депутатов Бундестага. Они обвиняют её и правительство в причастности к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентства DPA.

По мнению парламентариев, американцы убили Сулеймани, используя авиабазу США Рамштайн, которая расположена в юго-западной части Германии, в регионе Рейнланд - Пфальц.

Депутаты просят возбудить в отношении Ангелы Меркель и правительства дело по "пособничеству убийству путём бездействия", поскольку они могли предотвратить эту операцию и не стали.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь со 2 на 3 января американцы нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, в котором проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса. В ходе атаки высокоточными ракетами оба были убиты.

Приказ об убийстве Касема Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп.

Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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