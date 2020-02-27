Немецкие депутаты подали жалобу на Меркель в прокуратуру из-за смерти Сулеймани
Жалобу в Федеральную прокуратуру ФРГ в отношении канцлера Ангелы Меркель подали восемь депутатов Бундестага. Они обвиняют её и правительство в причастности к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентства DPA.
По мнению парламентариев, американцы убили Сулеймани, используя авиабазу США Рамштайн, которая расположена в юго-западной части Германии, в регионе Рейнланд - Пфальц.
Депутаты просят возбудить в отношении Ангелы Меркель и правительства дело по "пособничеству убийству путём бездействия", поскольку они могли предотвратить эту операцию и не стали.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь со 2 на 3 января американцы нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, в котором проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса. В ходе атаки высокоточными ракетами оба были убиты.
Приказ об убийстве Касема Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп.
Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.
ИСТОЧНИК KP.RU