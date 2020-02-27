Власти китайского города заплатят $1,4 тысячи больным коронавирусом за обращение к врачу
В китайском городе Цяньцзянь провинции Хубэй власти выплатят вознаграждения всем, кто добровольно обратится к специалистам при появлении симптомов коронавируса нового типа.
Тем, кто придёт к врачу с высокой температурой ради обследования и окажется не болен коронавирусом, заплатят 1 тысячу юаней ($ 143). Если у пациента подозрение на коронавирус, ему заплатят 2 тысячи юаней ($285). Заболевшему коронавирусом и добровольно пришедшему за помощью выплатят премию в размере 10 тысяч юаней ($1426), сообщила газета Beijing Evening News.
Такие меры будут действительны с 27 февраля по 2 марта. В городе Цяньцзянь проживает около миллиона человек, из них зарегистрирован 91 пациент с коронавирусом. Погибли 9 человек.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в мире зарегистрировано уже 82 149 случаев заболевания коронавирусом. 2 801 человек погибли, 32 860 удалось победить болезнь и выписаться из больниц. Число выздоровевших пациентов за сутки в два раза превышает число заболевших: 2793 против 1154 случаев.
В Китае в провинции Хэнань прошли совместные учения армейских подразделений, полицейского спецназа и медиков по «обезвреживанию носителей коронавируса, которые уклоняются от лечения».
ИСТОЧНИК KP.RU
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