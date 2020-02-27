Мальчик из детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:52:18+03:00

Мальчик со сломанной рукой рассказал президенту о своей бабушке, живущей в Москве, и спросил как он может к ней вернуться Фото: Скриншот с видео

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Президент России Владимир Путин посетил тематический парк развлечений "Остров мечты", куда были также приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.

Президент пообщался с детьми, и один из них, мальчик со сломанной рукой, рассказал о своей бабушке, живущей в Москве, и спросил как он может к ней вернуться.

- Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. Что мне нужно сделать? - спросил мальчик у президента.

Один из помощников Путина записал данные ребёнка. Теперь московские органы социальной защиты окажут бабушке мальчика помощь в оформлении опеки, сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Представители департамента также отметили, что сейчас бабушка видится с внуком несколько раз в неделю.

- С бабушкой мы в постоянном контакте. Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку, - передаёт ТАСС слова представители пресс-службы.

Сообщается также, что мальчик сирота, и до помещения в детский дом он жил с бабушкой. Однако в семье возникли трудности, с которыми не удавалось справиться в течение нескольких лет.

- Мы делаем всё, чтобы мальчик общался с бабушкой регулярно. Сейчас они встречаются не реже двух-трех раз в неделю, - добавили в пресс-службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763309" frameborder="0"></iframe> Путин на "Острове мечты" попросил помочь мальчику из детдома вернуться к бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU