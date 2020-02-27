В Винницкой области радикалы в масках с дымовыми шашками попытались захватить горсовет

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:23:58+03:00

В Горсовет Жмеринки ворвались неизвестные в масках, и начали бросать дымовые шашки и камни Фото: REUTERS

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В Жмеринке Винницкой области более 20 радикалов в масках и с дымовыми шашками попытались прорваться на заседание горсовета и забросали помещение дымовыми шашками и камнями. В инциденте пострадали 12 человек, из них 8 человек - полицейские и 4 - участники столкновения.

Полиция смогла оттеснить преступников и не допустить захват горсовета. До этого они разбили окна, двери и мебель. Автомобили, на которых приехали злоумышленники, отправлены на штрафстоянку.

- Около 11.00 (12.00 мск - ред.) в городе Жмеринка более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна, - передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы областного управления Национальной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU