При сходе с рельсов пассажирского поезда в Египте пострадали 36 человек

27 Февр. 2020 2020-02-27T23:21:56+03:00

При сходе пассажирского поезда с рельсов в Египте пострадали 36 человек Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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В Египте немного восточнее города эд-Дабаа с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали по меньшей мере 36 человек.

- Несколько человек получили ранения легкой степени тяжести, погибших нет, — сообщается на странице министерства транспорта в Facebook.

По данным газеты el-Watan, локомотив направлялся из Александрии в Марсу-Матрух. В министерстве изданию сообщили, что сошли с рельсов и перевернулись три вагона и локомотив.

Отдельно отмечается, что число пострадавших еще может вырасти. С таким заявлением выступили в министерстве здравоохранения города Марса-Матух. Все пострадавшие доставлены в больницы городов эд-Дабаа и эль-Аламейн.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Канаде сошел с рельсов товарный поезд. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел на железнодорожном переезде к северу от города Саскатун.

ИСТОЧНИК KP.RU