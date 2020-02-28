2020-02-28T00:22:38+03:00
В мире

Facebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса

Руководство компании решило провести видеомосты и прямые включения, чтобы обезопасить своих партнеров
Мария ИГНАТЬЕВА
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Facebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавирусаFacebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Руководство компании Facebook приняло решение отменить ежегодную конференцию разработчиков, которая известна под названием F8, из-за угрозы распространения коронавируса. Организаторы уточнили, что на первое место ставят безопасность своих партнеров и сотрудников.

- F8 - невероятно важное событие для Facebook, но необходимо ставить на первое место здоровье и безопасность наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто участвует в проведении F8, - прокомментировал решение глава отдела разработок компании Константинос Папамилтиадис.

Ежегодно в ходе конференции разработчики Facebook традиционно демонстрируют новые наработки и озвучивают основные направления развития социальной сети на предстоящий год. Однако нельзя сказать, что все это не будет сделано. Вместо конференции компания планирует провести видеомосты и прямые включения с участием разработчиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru новый коронавирус, вспыхнувший в Китае в конце прошлого года, выбрался за пределы страны. Вирус уже парализовал часть Италии, первые случаи заражения фиксируются и в ряде других европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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