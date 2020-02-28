2020-02-28T04:11:37+03:00
В мире

Российский летчик Ярошенко считает, что пережил накануне инсульт

Однако помощи медицинской помощи в американской тюрьме он так и не получил
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российский летчик Ярошенко считает, что пережил накануне инсультРоссийский летчик Ярошенко считает, что пережил накануне инсультФото: ТАСС
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Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы, считает, что на днях пережил инсульт. Однако в тюрьме, где отбывает наказание, медицинской помощи он не дождался.

Как пишут "Известия", Ярошенко почувствовал недомогание 25 февраля. У него онемела левая нога, а левая честь лица покрылась пятнами.Также летчику было тяжело передвигаться и возникли проблемы со сном.С этими симптомами он обратился в тюремную больницу.

- Я пошел в санчасть, чтобы меня осмотрел доктор, потому что подобные признаки, как мне тут рассказали, могут быть при инсульте. Я никогда не обращаюсь за помощью, если меня что-то не сильно беспокоит. Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение, - сообщил Ярошенко.

Он также сказал, что пытался обратиться за помощью врачей еще раз, но дверь в медпункт была закрыта. Летчик намерен попробовать снова сходить в санчасть, но предполагает, что исход будет тот же.

Как писал ранее сайт kp.ru, летчик из Ростова-на-Дону был арестован в 2010 году в Либерии. Ярошенко встретился с американскими агентами под прикрытием, которые вели переговоры о транспортировки крупной партии кокаина. Промежуточным пунктом остановки должны были стать Штаты. Этого хватило стороне обвинения. Ярошенко сочли соучастником, так как он понимал, о чем идет речь, но не вмешался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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