Эксперт рассказал, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте
Совладелец международной компании Тhe Boston Consulting Group Антон Степаненко поделился своими наблюдениями, что в России около 34 миллионов людей работают на должностях, которые не соответствуют их профессиональному уровню. Специалисты либо слишком опытны, либо напротив, недостаточно квалифицированы.
Эксперт отметил, что из-за такого несоответствия глобальная экономика теряет около 5 триллионов долларов ежегодно. - Ответ находится в создании человекоцентричного рынка труда и образования. Заказчиком в своей карьере и жизни мы рассматриваем не работодателя, а человека. Должна появиться архитектура рынка труда, которая создает максимальные возможности для самореализации человека, - рассказал Антон Степаненко.
Если говорить о всем мире, то сотрудников, которые занимают не свои места, около 1,3 миллиарда человек.
ИСТОЧНИК KP.RU