Эксперт рассказал, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:42:00+03:00

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Совладелец международной компании Тhe Boston Consulting Group Антон Степаненко поделился своими наблюдениями, что в России около 34 миллионов людей работают на должностях, которые не соответствуют их профессиональному уровню. Специалисты либо слишком опытны, либо напротив, недостаточно квалифицированы.

Эксперт отметил, что из-за такого несоответствия глобальная экономика теряет около 5 триллионов долларов ежегодно. - Ответ находится в создании человекоцентричного рынка труда и образования. Заказчиком в своей карьере и жизни мы рассматриваем не работодателя, а человека. Должна появиться архитектура рынка труда, которая создает максимальные возможности для самореализации человека, - рассказал Антон Степаненко.

Если говорить о всем мире, то сотрудников, которые занимают не свои места, около 1,3 миллиарда человек.

ИСТОЧНИК KP.RU