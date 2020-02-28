Больше всего пьют на Сахалине, а меньше всего в Чечене

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:29:08+03:00

Больше всего спиртного продается на Сахалине, а меньше всего в Чечне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) проанализировал продажи легального алкоголя в стране в 2019 году. Больше всего спиртной продукции реализуется на Сахалине. Здесь на душу населения приходится 11 литров абсолютного спирта. Для сравнения в Чечене этот показатель 0,09 литра.

Больше всего продают спиртного:

Сахалинская область (11 литров),

Республика Коми (10,6 литра),

Магаданская область (10,5 литра),

Удмуртия (9,9 литра),

Московская область (9,7 литра).

Меньше всего спиртного продают:

Чечня (0,09 литра)

Ингушетия (0,1 литра),

Северная Осетия (0,5 литра),

Дагестан (0,7 литра),

Кабардино-Балкария (0,8 литра).

- Рейтинг для того или иного региона может носить достаточно условный характер, поскольку у нас значительная часть населения сегодня (в основном мужчины) трудится вахтовым методом в других регионах, а делим мы на постоянное население, - комментирует RT директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

ИСТОЧНИК KP.RU