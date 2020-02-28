Больше всего пьют на Сахалине, а меньше всего в Чечене
Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) проанализировал продажи легального алкоголя в стране в 2019 году. Больше всего спиртной продукции реализуется на Сахалине. Здесь на душу населения приходится 11 литров абсолютного спирта. Для сравнения в Чечене этот показатель 0,09 литра.
Больше всего продают спиртного:
Сахалинская область (11 литров),
Республика Коми (10,6 литра),
Магаданская область (10,5 литра),
Удмуртия (9,9 литра),
Московская область (9,7 литра).
Меньше всего спиртного продают:
Чечня (0,09 литра)
Ингушетия (0,1 литра),
Северная Осетия (0,5 литра),
Дагестан (0,7 литра),
Кабардино-Балкария (0,8 литра).
- Рейтинг для того или иного региона может носить достаточно условный характер, поскольку у нас значительная часть населения сегодня (в основном мужчины) трудится вахтовым методом в других регионах, а делим мы на постоянное население, - комментирует RT директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.
ИСТОЧНИК KP.RU