Россиянам рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
Оплата выходного дня 22 апреля, когда состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, будет различной для тех, кто трудится на окладе и по сдельной форме. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
«Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет ещё один выходной», - передает Life слова главы ФНПР.
Что касается работников, которые трудятся сдельно, то они «понятно, что за этот день ничего не получат». Шмаков пояснил, что сдельные работники получают за то, «что они делали».
Напомним, 27 февраля профильный комитет Госдумы одобрил поправки о процедуре проведения общенародного голосования. Согласно документу день голосования назначен на среду, 22 апреля. Голосование должно начаться в 08:00 и закончиться в 20:00 по местному времени 22 апреля 2020 года.
Комитет Госдумы одобрил поправки о дате голосования по Конституции.
ИСТОЧНИК KP.RU