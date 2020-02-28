Самолёт возвращается во «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:27:40+03:00

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Самолёт Boeing-777, летевший в Бангкок, возвращается в Москву в аэропорт «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле.

Лайнер вылетел два часа назад в 7:26 по мск из московского аэропорта «Шереметьево». Во время полёта у самолета треснуло лобовое стекло и экипаж принял решение развернуть борт.

В настоящее время лайнер летит над Самарой.

Напомним, в конце января трещина в стекле появилась у самолета авиакомпании Japan Airlines, которй едва не вылетел из Токио в Шанхай. Однако трещину заметили пилоты, когда Boeing уже набирал скорость на взлетно-посадочном поле. Экипаж корабля сообщил диспетчеру аэропорта о проблеме. Удалось быстро принять решение, команда получила сигнал остаться в аэропорту и отменить вылет.

Самолет возвращается в Москву в аэропорт «Внуково»

ИСТОЧНИК KP.RU