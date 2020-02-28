2020-02-28T10:40:05+03:00
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Светлану Алешину подозревают в получении крупной взятки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВДСуд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВДФото: Олег ЗОЛОТО
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Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дела полковника внутренней службы Светлану Алешину, которую подозревают в получении крупной взятки.

В отношении подсудимой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей. На данный момент ее уголовное дело расследует Следственный комитет

Напомним, днем ранее, 27 февраля, СК РФ предъявил новые обвинения бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Его подозревают в двух эпизодах получения взятки, общая сумма которых составляет 1,5 миллиарда рублей. Экс-полковника также обвинили в создании организованной преступной группы, которая занималась выводом грязных денег за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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