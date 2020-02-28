Россияне поддерживают предложение сделать день для голосования за внесение изменений в конституцию выходным

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:42:23+03:00

За это выступает почти 70% опрошенного населения

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68% россиян положительно относятся к предложению провести голосование по поправкам в Основной закон страны в будний день, который объявят выходным, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Отрицательно — 13% респондентов. Результаты опроса приводит РБК.

Респондентов также спросили, примут ли они участие в голосовании. В целом готовность прийти на участки выразили 64% опрошенных. Ответы распределились следующим образом: 31% заявили, что совершенно точно примут участие в голосовании, 20% — что вероятнее всего примут, 13% — что скорее примут, чем не примут. О нежелании участвовать в плебисците заявили 25% россиян.

Респондентам задавали и вопрос, слышали они, что пакет поправок к Конституции будет вынесен на всенародное голосование: 32% сообщили, что знают об этом, 26% «что-то слышали», а 41% услышали впервые.

Опрос ФОМ проводился 26–27 февраля в 53 регионах и 104 населенных пунктах среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Провести голосование 22 апреля предложили 26 февраля президенту Владимиру Путину члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Позже глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что Путин поддержал предложение по дате. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выходной 22 апреля будет оплачиваемым.